Алтайские спасатели придумали новый формат уроков ОБЖ

Новости 28.11.2018 14:19 46

Спасатели из Алтайского края вместе со специалистами АКИПКРО придумали уникальную методику для уроков ОБЖ. Об этом написал сайт федерального МЧС.

Впервые методику презентовали 27 ноября в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Спасатели придумали настольную игру с элементами дополненной реальности «Формула безопасности».

Ребятам раздают специальные карточки с вопросами по правилам безопасности. Эффект дополненной реальности проявляется, когда на карточку наводят камеру планшета и картинка на ней оживает. На экране появляются обучающие видеоролики, мультфильмы и сюжеты, соответствующие теме рассматриваемого вопроса.

«Но новейшие технологии обучения всё же не заменят собой практические упражнения, позволяющие не только узнать новое, но и применить знания на практике. И ребятам дают непростое задание: оказать помощь человеку, попавшему в беду», - говорится в сообщении.

Школьники использовали специальный манекен в роли пострадавшего. В ход шли бинты, шины, носилки и прочие средства оказания первой помощи. При реанимации ребята как раз и пользовались знаниями, которые ранее они получали ранее из интерактивных игр.