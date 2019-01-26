Мэрия Барнаула решится на повышение цен на проезд

Новости 28.11.2018 14:41 55

Власти Барнаула наконец назвала дату возможного повышения цен на проезд в общественном транспорте. Автоперевозчики уже год просят мэрию рассмотреть этот вопрос.

26 ноября глава Барнаула Сергей Дугин на аппаратном совещании в правительсве края доложил, что администрация собирается поднять цены с 1 января 2019 года.

Губернатор обратил внимание Дугина на то, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города – объяснять, чем вызвано будущее повышение, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор также подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии.

По поручению главы города вопрос о пересмотре стоимости проезда будет вынесен на обсуждение членов координационного совета по ценообразованию города сегодня, 28 ноября, отметили в пресс-службе мэрии.

Цена билета в автобусе большой вместимости предположительно составит 23 рубля, в трамвае и троллейбусе -21 рубль, в маршрутном такси – 25 рублей.