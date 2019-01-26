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Мэрия Барнаула решится на повышение цен на проезд

Новости
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Власти Барнаула наконец назвала дату возможного повышения цен на проезд в общественном транспорте. Автоперевозчики уже год просят мэрию рассмотреть этот вопрос. 

26 ноября глава Барнаула Сергей Дугин на аппаратном совещании в правительсве края доложил, что администрация собирается поднять цены с 1 января 2019 года. 

Губернатор обратил внимание Дугина на то, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города – объяснять, чем вызвано будущее повышение, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор также подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии.

По поручению главы города вопрос о пересмотре стоимости проезда будет вынесен на обсуждение членов координационного совета по ценообразованию города сегодня, 28 ноября, отметили в пресс-службе мэрии.

Цена билета в автобусе большой вместимости предположительно составит 23 рубля, в трамвае и троллейбусе -21 рубль, в маршрутном такси – 25 рублей. 

Напомним, перевозчики бьют тревогу из-за нехватки средств на подорожавшее дизельное топливо, ремонт заметно устаревшего автопарка и так далее. Многие грозят прекращением деятельности. 

Автор: Рита Перегудова

Фото: Олег Укладов

#барнаул #цены #транспорт