Барнаульцы могут получить смарт-браслет за рисунок о раздельном сборе мусора

Новости 28.11.2018 15:15 57

В Барнауле объявлен конкурс рисунков и плакатов «Разделяя-сохраняй!» о раздельном сборе отходов. Победители получат ценные призы – электронные гаджеты и сувенирную продукцию.

На сайте мэрии сообщается, что конкурс организует отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула, городские комитеты по делам молодежи и по образованию.

По задумке властей конкурс должен привлечь внимание горожан к необходимости раздельного сбора мусора, сохранению природных ресурсов. Отмечено, что лучшие идеи и графические предложения используют для наружной социальной экологической рекламы – в оформлении баннеров и пилонов.

В конкурсе могут участвовать все желающие без ограничения по возрасту.

«Конкурсанты должны подготовить рисунок или плакат социального характера по заявленной теме в любой графической технике, информирующий население о правилах сортировки отходов, приобщении к практике раздельного сбора отходов, его преимуществах, необходимости сбережения природных ресурсов. Работа может сопровождаться лозунгом или иным текстом», - поясняется на сайте.

Заявки на участие установленной формы принимаются до 17 декабря по электронной почте: ooos@barnaul-adm.ru. В декабре работы оценит конкурсная комиссия. Участники конкурса получат по электронной почте свидетельство участника.

Победителей ждут следующие призы: 1 место - смарт-браслет и набор сувенирной продукции;

2 место – беспроводные наушники и набор сувенирной продукции;

3 место – портативное зарядное устройство для мобильных телефонов и набор сувенирной продукции.

Кстати, призы нельзя поменять на деньги.

Более подробная информация о конкурсе и порядок подачи заявки на участие - в положении о конкурсе рисунков и плакатов.