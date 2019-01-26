Для Марии Бутиной ужесточили режим содержания в тюрьме США

Новости 28.11.2018 15:47 50

Уроженку Барнаула Марию Бутину, арестованную в США, неделю назад поместили в одиночную камеру. При этом причины ужесточения режима не уточняются.

Как сообщил ТАСС отец Марии Валерий Бутин, девушка 22 часа в сутки находится в одиночке и только на два часа ей разрешается покидать ее. До этого, в сентябре, Бутина была переведена на общий режим содержания, что хотя бы позволило нормализовать режим сна. Также Мария могла общаться с другими заключенными.

«Ее опять заперли на сегрегацию <…> уже семь дней продолжается <…> тюремное начальство не объясняет причину. Опять режим 22 и два часа: 22 часа она в одиночке и два часа выделяется ночью на то, чтобы покинуть камеру. <…> Уже подключились наши ребята [из консульства], адвокаты работают в этом направлении - там сейчас события назревают вплоть до того, чтобы к суду обращаться. <…> Даже к оголтелым преступникам не применяют таких мер, она в общей сложности 75 суток находилась по сегрегации», - рассказал Бутин.

Он добавил, что сама Мария не видит оснований для ужесточения режима. Бутин намерен общаться с посольством России в США, когда там начнется рабочий день - разница во времени в Алтайском крае и Вашингтоне составляет 12 часов.

Отец девушки также рассказал, что до сегрегации Мария вела в тюрьме занятия по йоге, обучала местную девушку алгебре. Бутин утверждает, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не в курсе сложившейся ситуации. Кроме того, по его словам, на счет, открытый в поддержку Марии, пока не поступало никаких пожертвований.

Ранее сообщалось, что стороны защиты и обвинения ведут переговоры по поводу потенциального урегулирования обвинений. Дату следующих слушаний по делу Бутиной перенесли с 6 на 19 декабря. Напомним, девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом.