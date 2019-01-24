Житель Первомайского района ответит за преступление 13-летней давности

Новости 28.11.2018 16:20 40

Следователи возобновили производство уголовного дела через 13 лет после совершения преступления. В 2005 году подозреваемому удалось избежать наказания, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В январе 2005 года в жилом доме одного из сел Первомайского района обнаружили тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Правоохранители задержали подозреваемого, который являлся сожителем потерпевшей. Во время суда сторона обвинения не смогла доказать причастность мужчины к преступлению и уголовное дело закрыли.

В октябре 2018 года Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК по Алтайскому краю возобновил производство уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Было установлено, что более 13 лет назад мужчина его гражданская супруга находились в гостях у знакомых, где распивали алкоголь. По дороге домой обвиняемый из ревности избил женщину, после чего она на следующий день скончалась.

Несмотря на то, что мужчина отрицает свою причастность к содеянному, следователи собрали достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.