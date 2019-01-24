Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

Новости 28.11.2018 16:45 47

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов «Удачный процент»: ставка 12% годовых установлена по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей со сроком кредитования от 1 года. Акция продлится до конца декабря.

Для оформления кредита клиентам, получающим заработную плату на открытый в РСХБ счет, достаточно предоставить паспорт гражданина РФ (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.