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Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

Новости
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Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов «Удачный процент»: ставка 12% годовых установлена по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей со сроком кредитования от 1 года. Акция продлится до конца декабря.

Для оформления кредита клиентам, получающим заработную плату на открытый в РСХБ счет, достаточно предоставить паспорт гражданина РФ (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета). 

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

Автор: Анна Перевощикова

#россельхозбанк