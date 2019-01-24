Начались общественные обсуждения проекта «Безопасные и качественные дороги» на Алтае

Новости 28.11.2018 17:19 37

Жителям Алтайского края предлагают принять участие в общественном обсуждении регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 - 2024 годы. Свои предложения можно внести до 12 декабря.

На сайте регионального минстройтранса сообщается, что в проект вошли Барнаульская и Бийская агломерации. Согласно плану, в Барнаульской агломерации доля дорог в нормативном состоянии к концу 2024 года должна увеличиться с 54 до 86,1%, в Бийской агломерации - с 46,9 до 87,7%.

В частности, в Барнауле намерены реконструировать улицу Попова, Солнечная поляна, Взлетная и другие, а также некоторые мосты. Также будут проведены мероприятия по снижению мест концентраций ДТП в агломерациях до 20%.

С документами проекта можно ознакомиться на сайте минстройтранса Алтайского края в разделе «Транспорт и дорожное хозяйство», подразделе «Проект «Безопасные и качественные дороги». Предложения и замечания граждан по проекту будут принимать до 12 декабря в электронном виде по адресу: barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru.