Сибиряк пошел служить в армию, чтобы не платить долг по алиментам

Новости 27.01.2019 17:30 171

Мужчина устроился на службу по контракту и уехал служить в Челябинскую область, чтобы не платить долг по алиментам. Сибиряк задолжал 165 тыс. рублей, сообщил «NGS.RU».

При устройстве на службу мужчина сообщил, что у него нет ни детей, ни супруги.

«В отделе судебных приставов <…> на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Несмотря на то, что в решении суда было указано, что мужчина должен выплачивать своему ребенку 1/4 от всех своих доходов, должник считал по-другому — 3 тысячи рублей в месяц более чем достаточно для содержания пятилетнего мальчика. В результате у нерадивого отца накопился долг почти 165 тысяч рублей», — сообщили журналистам в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Приставы не смогли взыскать долг, так как мужчина не был официально трудоустроен, не имел средств на банковском счете или имущества, которое можно было арестовать.

«Внезапно выплаты прекратились вовсе. Судебный пристав-исполнитель установил, что должник уехал служить по контракту в Челябинскую область. Выяснилось, что мужчина, когда подавал документы в военкомат, указал, что на иждивении у него никого нет: ни супруги, ни детей», — уточнили в пресс-службе новосибирских приставов.

Приставы подтвердили официальное трудоустройство должника и отправили в воинскую часть документы, согласно которым из его зарплаты будут удерживаться деньги для погашения долга.