Полицейские в Кемерове задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия 19 лет

Новости 27.01.2019 16:52 84

В Кемеровской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который 19 лет находился в федеральном розыске. Сейчас его поместили в следственный изолятор, сообщил ТАСС.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что мужчина в 1998 году был задержан в числе других подозреваемых за нанесение тяжких телесных повреждений, от которых скончался пострадавший. Все участники избиения были арестованы по решению суда, один из них позже освободился под залог. Мужчина не явился на суд, скрылся и был объявлен в федеральный розыск.