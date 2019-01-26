В Барнауле ребенок провалился в люк

Новости 28.11.2018 17:45 49

Вчера, 27 ноября, мальчик одной ногой провалился в люк. Ребенок не заметил люк, так как его занесло снегом, сообщил подписчик «Барнаул 22».

«Вот вы люк не видите, а он есть! Сегодня в люк около Аграрного университета провалился одной ногой мальчик, лет 10 -12 , прохожие помогли ему. Лицам, отвечающим за данную территорию, просьба проверить люк, т.к. здесь очень большой трафик людей», - пишет автор поста.

Другие подписчики сообщества посоветовали в случае нахождения открытых люков обращаться в службу водоканала.