Президент РФ Владимир Путин подписал указ по военным кафедрам

Новости 27.01.2019 16:14 171

Президент РФ Владимир Путин распорядился привести в соответствие с законом подписанные им акты, касающиеся военных кафедр. Закон был подписан еще летом прошлого года, сообщила «Российская газета».

Согласно закону, военные факультеты при вузах переименовываются в военные учебные центры. Сейчас глава государства постановил заменить в подписанных им ранее документах слова «военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования» на фразу «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».

В Алтайском крае военная кафедра действует лишь на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова.