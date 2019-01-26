Барнаулец продает уникальную банкноту за 1,5 млн рублей

Житель Барнаула выставил на популярной сайте объявление о продаже новой банкноты в 200 рублей. Он уверяет, что у купюры нестандартный размер, и просит за неё 1,5 млн рублей, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».
Объявление опубликовано на сайте Avito.ru 21 января. Купюра имеет серию АА и выпущена в октябре 2017 года.
«Купюра является единственным экземпляром с нестандартным размером 152×65 в отличие от стандартного 150×65. Есть еще и другие отличительные особенности данной купюры от других», - пишет автор сообщения.
Изначально мужчина оценил стоимость банкноты в 2,5 млн рублей, но затем снизил цену до 2 млн 200 рублей. Сейчас он готов продать купюру за 1,5 млн рублей.
По словам заместителя управляющего барнаульским отделением Банка России Андрея Антипова, купюра может оказаться бракованной.
«Учитывая, что ее размер несколько больше, чем у стандартной, не исключено, что она «бракованная». Но при этом банкнота считается платежеспособной, если она действительно настоящая. По серии мы видим, что купюра может быть одной из первых 200 рублей, появившихся в 2017 году. Конечно, такая банкнота представляет особую ценность только для нумизматов, готовых приобрести в свою коллекцию уникальный экземпляр. Но прежде чем платить такую сумму, нужно обязательно убедиться в подлинности банкноты. Это можно сделать в любом банке», - отметил он.