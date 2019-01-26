Барнаулец продает уникальную банкноту за 1,5 млн рублей

Новости 27.01.2019 15:58 66

Житель Барнаула выставил на популярной сайте объявление о продаже новой банкноты в 200 рублей. Он уверяет, что у купюры нестандартный размер, и просит за неё 1,5 млн рублей, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Объявление опубликовано на сайте Avito.ru 21 января. Купюра имеет серию АА и выпущена в октябре 2017 года.

«Купюра является единственным экземпляром с нестандартным размером 152×65 в отличие от стандартного 150×65. Есть еще и другие отличительные особенности данной купюры от других», - пишет автор сообщения.

Изначально мужчина оценил стоимость банкноты в 2,5 млн рублей, но затем снизил цену до 2 млн 200 рублей. Сейчас он готов продать купюру за 1,5 млн рублей.

По словам заместителя управляющего барнаульским отделением Банка России Андрея Антипова, купюра может оказаться бракованной.