Алтайские сельхозпредприятия поставили в регионы России и мира 1,7 млн тонн зерна и перемола

Новости 27.01.2019 15:08 30

1,7 млн тонн алтайского зерна и продуктов перемола отправили железнодорожным транспортом в регионы России и мира в 2018 году. Данный показатель выше на 23%, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Большую часть перевозимой продукции из Алтайского края отправляют в регионы России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область, а также экспортируют в Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Иран, Монголию, Турцию, Бельгию и другие страны. Общий объем погрузки составил 8,9 млн тонн грузов.