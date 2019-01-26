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На Старом мосту в Барнауле в очередной раз фура снесла ограничительную рамку

Новости
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Очевидцы сообщили в паблике «Барнаул 22», что на Старом мосту фура снесла ограничитель высоты. Движение на мосту затруднено.

23 января дорожники починили и перенесли габаритную рамку, чтобы водители фур могли развернуться, если пропустят ограничительные знаки перед Старым мостом. Ограничительные рамки в Барнауле сбивали пять раз за два месяца.

Напомним, по Старому мосту запрещается проезд грузовых автомобилей массой больше восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 м. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Дорожники перенесли габаритную рамку на Старом мосту, которую сбивают водители фур

Дорожники перенесли габаритную рамку на Старом мосту, которую сбивают водители фур

Новости

На мосту ограничительные рамки сбивали пять раз за два месяца

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Барнаул 22

#Происшествия #Барнаул #Транспорт