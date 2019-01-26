На Старом мосту в Барнауле в очередной раз фура снесла ограничительную рамку

Новости 27.01.2019 14:18 31

Очевидцы сообщили в паблике «Барнаул 22», что на Старом мосту фура снесла ограничитель высоты. Движение на мосту затруднено.

23 января дорожники починили и перенесли габаритную рамку, чтобы водители фур могли развернуться, если пропустят ограничительные знаки перед Старым мостом. Ограничительные рамки в Барнауле сбивали пять раз за два месяца.

Напомним, по Старому мосту запрещается проезд грузовых автомобилей массой больше восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 м. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.