Детская игровая зона «Веселкино» в Барнауле возобновила работу, но в новом формате

Новости 27.01.2019 13:40 106

Игровая зона для детей «Веселкино» в ТРЦ «Галактика» в Барнауле сообщила о возобновлении работы. Железнодорожный районный суд ранее запретил открыть игровую комнату, однако «Веселкино» начало работу 26 января в новом формате.

Как сообщается в профиле игровой зоны в Instagram, 27 января на третьем этаже возле «Веселкино» располагается аттракцион виртуальной реальности и импровизированная зона для детей от 0 до 7 лет.

Между тем некоторые алтайские СМИ поспешили «открыть» Веселкино.

Напомним, две детские игровые зоны «Веселкино» и «Карамелька» в ТРЦ «Галактика» были закрыты почти месяц назад - 20 декабря. Данное решение связано с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности. 17 января состоялось заседание в Железнодорожном суде Барнаула, на котором было принято решение оставить детские зоны закрытыми как минимум до середины марта.