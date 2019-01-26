В Барнауле возложили цветы на Мемориал Славы к годовщине освобождения Ленинграда

Новости 27.01.2019 12:55 132

Сегодня, 27 января, в Барнауле состоялось возложение цветов на Мемориале Славы, приуроченное к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии приняли участие руководители правительства Алтайского края, администрации Барнаула, АКЗС, БГД, представители военных и силовых ведомств, ветераны общественных организаций, курсанты военно-патриотических клубов и жители Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Всего в Барнауле проживает 120 ветеранов, награжденных медалью «Жителю блокадного Ленинграда» и восемь участников войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

Также сегодня в 18:00 в Государственной филармонии Алтайского края (ул.Ползунова, 35) будет организована онлайн-трансляция Реквиема Джузеппе Верди, который прозвучит в Концертном зале им. С.В.Рахманинова в Филармонии-2. Реквием будет исполнен на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.