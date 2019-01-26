Барнаульцев бесплатно обучат фигурному катанию и игре в хоккей

Новости 27.01.2019 12:10 143

В Барнауле проводят бесплатные тренировки по хоккею и фигурному катанию для всех желающих. Занятия проходят в Парке спорта Алексея Смертина, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

С 26 января на открытом катке Парка спорта Алексея Смертина по выходным будут проходить бесплатные хоккейные тренировки. Обучать всех желающих будет тренер спортшколы олимпийского резерва «Алтай» Вадим Осадчий. Чтобы принять участие в тренировке, особой физической подготовки и навыков не требуется, возрастных ограничений нет. Горожан приглашают тренироваться с 16:00 до 17:00. После зимнего сезона состоится турнир среди участников программы.

Также по выходным с 17:00 на катке в Парке спорта проходят мастер-классы по фигурному катанию. Занятия проводят бесплатно, но за коньки придется заплатить: взять коньки на прокат - 150 рублей, придти со своими коньками - 100 рублей.