Карантин по гриппу и ОРВИ вводят на территории Алтайского края

Новости 27.01.2019 11:30 314

В Алтайском крае с 28 января вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Алтайского края Игорь Пащенко, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

С 21 по 25 января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ, еженедельный темп прироста составил 26-28%.

Ограничительные мероприятия введут в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта Алтайского края. В больницах будет запрещено посещать больных в стационарах, а в поликлиникам будут вести отдельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа, обслуживать температурящих больных на дому, проводить лабораторную диагностику больных с тяжелой клиникой простудных заболеваний.

В школах и детских садах ежедневно будут следить за посещаемостью, своевременно выявлять и изолировать детей и персонал, заболевших ОРВИ или гриппом. Если в классе, группе или учреждении будут отсутствовать 20% детей - учебный процесс приостановят.