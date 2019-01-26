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Карантин по гриппу и ОРВИ вводят на территории Алтайского края

Новости
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В Алтайском крае с 28 января вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Алтайского края Игорь Пащенко, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

С 21 по 25 января в регионе выросла заболеваемость ОРВИ, еженедельный темп прироста составил 26-28%.

Ограничительные мероприятия введут в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта Алтайского края. В больницах будет запрещено посещать больных в стационарах, а в поликлиникам будут вести отдельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа, обслуживать температурящих больных на дому, проводить лабораторную диагностику больных с тяжелой клиникой простудных заболеваний.

В школах и детских садах ежедневно будут следить за посещаемостью, своевременно выявлять и изолировать детей и персонал, заболевших ОРВИ или гриппом. Если в классе, группе или учреждении будут отсутствовать 20% детей - учебный процесс приостановят.

Автор: Политсиб.ру

#Здоровье #Алтайский край