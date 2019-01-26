Красноярский школьник устроил стрельбу у школы, СК проводит проверку

Новости 27.01.2019 10:50 88

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы у школы в Красноярском крае. Подросток никого не ранил, сообщил ТАСС.

Об инциденте стало известно 25 января. Несовершеннолетний 2003 года рождения пришел на территорию школы села Абалаково и выстрелил четыре раза из охотничьего гладкоствольного ружья в воздух. В результате происшествия никто не пострадал. Парня задержал участковый уполномоченный.

Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Также Минпросвещения РФ призвало развивать психологические службы помощи, которые будут препятствовать возникновению конфликтов в школах.