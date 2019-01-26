Правоохранители освободили 50 человек из реабилитационных центров в Новокузнецке

Новости 27.01.2019 9:50 224

Сотрудников четырех реабилитационных центров в Новокузнецке подозревают в незаконном удержании пациентов. ФСБ и Росгвардия освободили 50 человек, среди которых были подростки, сообщила «Тайга.инфо».

Всего задержано 12 сотрудников центров, против них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном лишении человека свободы. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски, в ходе которых из реабилитационных центров освобождено 50 человек, среди которых шестеро подростков от 15 до 17 лет. Кроме того в центрах обнаружили религиозную литературу, компьютеры и заявления о добровольных пожертвованиях на сумму до десяти тыс. рублей. Бывшие пациенты учреждений рассказали , что их заставляли заполнять документы под угрозой голода и лишения сна.

Следователи проведут экспертизу изъятой литературы на наличие признаков экстремизма.