Бывший глава ГИБДД по Новосибирской области выдавал незаконные удостоверения

Новости 27.01.2019 9:15 212

Центральный районный суд Новосибирска установил, что экс-начальник новосибирского управления ГИБДД выдавал удостоверения, которые позволяли избегать проверок сотрудников Госавтоинспекции. Мужчина возглавлял управление на протяжении 12 лет, сообщил ТАСС.

Удостоверения, которое выдавал экс-полисмен, позволяли владельцам пользоваться правом проезда по некоторым дорогам, обслуживаться в органах ГИБДД вне очереди.

Полицейского уволили из органов внутренних дел в конце октября прошлого года. Он обратился в суд с иском к МВД и потребовал восстановить его в должности. Позже мужчина отказался от восстановления, но попросил изменить формулировку приказа с «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел проступка» на «выслугу лет», что дало бы ему право на получение пенсии. Центральный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска.