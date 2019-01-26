Алтайское минприроды рассказало, что непонятно жителям в «мусорной» реформе

Новости 26.01.2019 18:11 134

С 2019 года в Алтайском крае действует новая система обращения с ТКО. Чтобы ответить на вопросы жителей край в региональном минприроды запустили горячую линию. Пресс-центр ведомства поделился популярными вопросами и ответами на них.

Я не заключил договор с региональным оператором, почему я должен платить?



Договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО с региональным оператором обязаны заключить все жители.



Если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.

Будут ли льготы по оплате услуги по сбору и вывозу мусора? Куда обращаться, чтобы их получить?



Плата за услугу по обращению с ТКО будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим семьям. Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства.

Почему увеличилась плата за мусор?



Правильнее говорить о выделении данного платежа из общей строки жилищах услуг и появления строки для владельцев индивидуального жилищного фонда. При этом ранее взимаемая плата за обращение с ТКО будет исключена из состава жилищных услуг, что позволит исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг.



С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам.

Должны ли заключать договор на вывоз ТКО садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан?



Да. Заключить договор с регоператором обязаны все организации, у которых образуются твердые коммунальные отходы.

Я являюсь собственником двух квартир, но живу только в одной. Почему я должен платить за обе?



Тарифы утверждает региональный орган тарифного регулирования, а порядок оплаты – Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. В соответствии с этими правилами и ЖК, если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает.

Куда обращаться в случаях, когда некорректно выставлены квитанции?



Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неправильно, то можно обратиться в офис регионального оператора. Для корректировки необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количестве прописанных.

Будут ли вывезены несанкционированные свалки, и что для этого требуется?



Региональный оператор обязан заниматься ликвидацией несанкционированных свалок. После поступления информации о несанкционированной свалке, представители регоператора выезжают на место, составляют акт, фотографируют и определяют координаты. Затем собственнику земельного участка направляется уведомление. Если собственник не ликвидирует свалку собственными силами в течение 30 дней, то региональный оператор обязан убрать ее собственными силами с последующим взысканием расходов в судебном порядке.

Может ли собственник отказаться от заключения договора с региональным оператором?



Нет, не может. Все собственники ТКО обязаны заключить договор с регоператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления.

Прямая линия по фактам нарушения природоохранного законодательства:



- бесплатный федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России);



- региональный номер: 8(3852) 63-66-40 (по Алтайскому краю);