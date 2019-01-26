Зарплаты студентов в Барнауле оказались одними из самых низких в стране

Новости 26.01.2019 17:17 301

Ко Дню студента эксперты Авито сравнили зарплаты учащихся вузов и стоимость вариантов проживания – квартиры и комнаты. Судя по данным рейтинга, Барнаул попал в список городов с самыми низкими зарплатами.

При средней зарплате в 29 573 рубля российский студент вынужден отдавать половину своего дохода, если снимает квартиру, и почти треть в том случае, если выбирает комнату, говорится в исследовании.

В Барнауле средняя арендная плата составляет 10 898 рублей за квартиру и 6 073 рублей за комнату.

Дешевле всего сдавали однокомнатные квартиры и студии в Ульяновске (в среднем за 10 152 рубля в месяц), а дороже всего – в Москве (34 393 рубля).

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали студентам в Москве (в среднем 42 081 рубль в месяц), Санкт-Петербурге (34 486 рублей) и Екатеринбурге (30 815 рублей), а самые низкие – в Барнауле (21 723 рубля), Волгограде (21 435 рублей) и Омске (21 394 рубля).