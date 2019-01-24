Сергей Белоусов: С коллегами из Киргизии мы говорим на одном языке

Новости 28.11.2018 18:35 36

27 ноября в Совете Федерации прошла встреча с председателем парламента Киргизии Дастаном Джумабековым. Во встрече, проводимой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, принял участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Алтайский сенатор не один раз подчеркивал, что отношения между государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве, всегда вызывали у него особый интерес.

По слова Сергея Белоусова, первоначально интерес вызывали особенности адаптации государств к новым, рыночным отношениям. Большинство стран понимают очевидную необходимость выстраивания интеграционных процессов на международной арене с близкими по духу государствами.

Таким образом, парламентарии говорят на одном языке. Русский язык является одним из официальных языков в Киргизии. «Говорить на одном языке» - иметь не только общую историю, но и культивировать общие ценности. По мнению Белоусова, сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю нашего общего государства, это особенно важно.

Сергей Белоусов отметил, что киргизская делегация начала свой официальный визит с возложения венка к памятнику неизвестному солдату. По окончании встречи Валентина Матвиенко и Дастан Джумабеков выразили уверенность, что визит даст новый импульс дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия.