Депутатов Бийска лишили денег на проезд

Новости 16.01.2019 18:15 106

Прокуратура Бийска направила в местную гордуму требование отменить решение, принятое депутатами еще в 2007 году. Как пишет «Бийский рабочий», речь идет о компенсационной выплате в тысячу рублей, которую получали народные избранники.

12 лет назад Дума Бийска, имея такое право, закрепленное в городском Уставе, назначила себе компенсационные выплаты - 1000 рублей в месяц. За все это время сумма не менялась.

Как поясняли депутаты, это те деньги, которые они лично тратят на бумагу для переписок, связь или проезд, а также на подарки, которые иногда делают на своих округах.

По факту же, утверждали избранники, эта сумма скорее символическая, потому как реальные затраты гораздо выше.

Между тем прокуратура усмотрела в этом нарушение закона. Федеральный закон действительно позволяет депутатам получать из бюджета компенсации за понесенные расходы, которые еще нужно доказать — например, предъявить чеки. Как пишет источник, это касается тех избранников, которые работают на непостоянной основе. Однако в Бийске утвержден иной вариант получения средств — предусмотрена просто ежемесячную фиксированная выплата, независимо от понесенных расходов и без предоставления подтверждающих их документов.

Теперь от «компенсационной тысяч» пришлось отказаться. Вопрос рассмотрели на комитете по законности и местному самоуправлению, а затем поправки прокурора поддержали и большинством голосов.