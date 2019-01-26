Алтайские специалисты рассказали, опасен ли мышьяк в рисе

Новости 26.01.2019 16:51 101

Мышьяк – один из наиболее токсичных элементов в мире. В Европейском Союзе мышьяк считается канцерогеном №1, который, как известно, вызывает рак у людей.

В рисе его в 10-20 раз больше чем в других зерновых культурах, ведь выращивают его на затопленных полях. Поэтому мышьяку гораздо проще из воды проникнуть в зерна. Для большинства из нас его потребление не будет вызывать беспокойства, но для тех, кто ест большое количество риса и рисовых продуктов ежедневно, опасность для здоровья вполне реальна.

Младенцы и маленькие дети особенно уязвимы, поэтому детские продукты подвергаются более строгим ограничениям.

Чтобы убрать вредное токсическое соединение из риса, нужно правильно его варить. Изначально крупу нужно промыть в чистой воде (по советам японцев до 40 раз) и замочить на всю ночь. Утром – отваривать рис в течение 20 минут в соотношении одна часть риса: одна часть воды.

В продуктах питания мышьяк присутствует в малых количествах, потому не вызывает симптомов отравления. Но долгосрочное употребление неорганического мышьяка увеличивает риск хронических заболеваний: гипертонии, сахарного диабета 2 типа и рака. Кроме того, мышьяк токсичен для нервных клеток и может вызывать нарушения памяти, внимания и концентрации, снижение интеллекта и социальных навыков у детей и подростков.

Конечно, не каждый рис имеет высокие уровни мышьяка, но определить это без фактического измерения в лаборатории невозможно. ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» располагает опытным персоналом, проводит исследования продуктов, кормов, воды и почвы на содержание мышьяка методом ИСП-ОЭС на приборе Optima 7300 DV.

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