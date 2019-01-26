В красноярской школе дети учатся лежа

Новости 26.01.2019 15:30 289

В школе-интернате № 1 им. В.П. Синякова дети учатся на кушетках. В управлении образования мэрии Красноярска рассказали, что такой особый ортопедический режим введкн для детей со сколиозом.

Почти в каждом классе установлено по 8-10 лежаков. Детям запрещено опираться на локти, а под грудь кладется небольшая подставка. Как пишет ngs24.ru, школьники лежа пишут, читают, а уставшие лежать дети могут подойти и постоять за специальной конторкой. Правда, не больше чем 10 минут за урок.

Как объяснила директор школы Ольга Вчерашняя, далеко не все занятия проводятся лежа. Например, в классах биологии, физики и химии кушеток нет, потому что проводить опыты и исследования лежа неудобно и небезопасно.

«Ученические столы также есть во всех кабинетах. В течение года ребята меняются местами. Так, например, ученики младших классов сидят за партами по месяцу, а потом в течение месяца занимаются лёжа на кушетках. В средних и старших классах этот интервал сокращается до недели. Примечательно, что положение детей в классе регулирует ортопед в соответствии с диагнозом. Так, например, ученикам с левосторонним сколиозом предоставляют рабочее место справа от доски и наоборот», - комментирует директор.

Как подсчитали в школе, благодаря специальному оборудованию и правильно подобранной физической нагрузке у 80% учеников школы-интерната болезнь перестает прогрессировать.