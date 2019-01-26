Эксперты назвали регионы России с худшей ситуацией в сфере питания

Новости 26.01.2019 14:49 339

В конце 2018 года эксперты ОНФ провели опрос о качестве питания в школах и медучреждениях. Итогом стал рейтинг регионов с худшей и лучшей ситуацией в сфере социального питания.

В опросе приняли участие 48 тысяч человек. Самые негативные оценки респондентов получили Оренбургская область — 52,3% отзывов, Республика Дагестан — 52,3%, Ульяновская область — 52%. В пресс-службе ОНФ отмечают, что во всех трех регионах в 2017 году были выявлены признаки антимонопольных соглашений. В Республике Дагестан и Ульяновской области ФАС России уже подтвердила создание картелей.

Наименьшее недовольство качеством питания высказали респонденты в Калужской (8%), Вологодской (9%) областях, а также в Чувашской Республике и Астраханской области (по 9,3%).

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта сообщил, что на площадке Госдумы РФ будут обсуждать законопроект о «Социальном питании», который подготовлен группой экспертов.

«Кроме того, мы направили доклад «Про питание» Федеральному собранию и правительству РФ с просьбой включиться в законотворческую работу по созданию закона и наведению порядка в этой системе», - прокомментировал он.