С какими проблемами звонят дети на телефон доверия в Алтайском крае?

Новости 26.01.2019 13:47 261

В службу детского телефона доверия Алтайского края в 2018 году поступило более 20 тысяч звонков, сообщили в краевом министерстве образования. Большинство проблемных обращений относится к теме взаимоотношений полов.

Самая многочисленная категория абонентов службы - это подростки от 12 до 15 лет. По данным министерства социальной защиты Алтайского края, следующие по популярности идут вопросы детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, учебные проблемы, вопросы здоровья, принятия себя и обращения, требующие защиты прав ребенка.

Кстати, в 2010 году доля звонков от детей и подростков составляла всего 46%, в 2018 году увеличилась до 78%, отмечают в ведомстве.

«Телефон доверия - иногда единственный способ, к которому может прибегнуть ребенок, чтобы рассказать о сложной ситуации, с которой не может справиться сам или попросить о помощи близких взрослых. Одна из важных задач - научить ребенка пользоваться телефоном доверия и не бояться обращаться за помощью», - считает министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Всего за восемь лет работы службы в регионе зарегистрировано более 260 тысяч обращений. Номер телефона доверия - 8-800-2000-122.