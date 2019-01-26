Новый куратор появился у прокуроров Сибири

Новости 26.01.2019 13:02 315

В Омск приезжал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский. Выяснилось, он куратор Уральского и Сибирского федеральных округов, пишет «СуперОмск».

Теперь Владимир Малиновский будет наблюдать за деятельностью прокуроров. 25 января он присутствовал на коллегии, где подводились итоги работы прокуратуры Омской области за 2018 год.

С ноября прошлого года Малиновский курировал работу прокуратуры сразу в двух округах – в Уральском и Сибирском. Однако на Урале появится новый замгенпрокурора, пишет издание.