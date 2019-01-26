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Новый куратор появился у прокуроров Сибири

Новости
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В Омск приезжал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский. Выяснилось, он куратор Уральского и Сибирского федеральных округов, пишет «СуперОмск».

Теперь Владимир Малиновский будет наблюдать за деятельностью прокуроров. 25 января он присутствовал на коллегии, где подводились итоги работы прокуратуры Омской области за 2018 год.

С ноября прошлого года Малиновский курировал работу прокуратуры сразу в двух округах – в Уральском и Сибирском. Однако на Урале появится новый замгенпрокурора, пишет издание.

Автор: Политсиб.ру

Фото: bk55.ru

#Прокуратура #Сибирь