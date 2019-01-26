Алтайский батюшка-блогер лишился единственного источника дохода

Новости 26.01.2019 12:17 542

Настоятель храма Сергея Радонежского в селе Хмелевка Заринского района отец Павел (он же «Поп на джипе» на YouTube) попал в непростую ситуацию. Как пишет «МК на Алтае», об этом рассказали участники православного проекта «Две лепты».

Отец Павел Корчагин, чтобы содержать церковь, работал на пилораме. С заработка от производства он помогал и прихожанам, большинство из которых многодетные семьи и одинокие мамы.

Этой зимой крыша пилорамы не выдержала снегопада и обвалилась, а денег на ремонт у священника нет. К тому же, вышел из строя и отопительный котел. Храм замерзает.

Павел Корчагин вырос в обычной семье – мама работала в детском саду, отец дальнобойщиком. Когда мальчику было 9 дет, родители отдали его воскресную школу при храме в Заринске, потом он поступил в Тобольскую духовную семинарию, но не закончил. Повзрослев, постепенно отошел от религии. В студенческие годы подрабатывал ди-джеем в ночных клубах, пробовал вместе с другом заниматься клубным бизнесом, но дело не пошло.



«Однажды я проснулся и понял, что живу не той жизнью, что все это – не то, к чему нужно стремиться. Решил меняться, вернулся к православию», - рассказывал священник СМИ.



Он поступил в духовную семинарию в Барнауле, а после по распределению приехал в Хмелевку, где ему предстояло восстановить храм, сожженный почти век назад. Несколько лет назад священник купил старенькую Ниву. Автомобиль стал не только незаменимым помощником - на нем он выезжает за грибами и ягодами в тайгу, и в ближайшие населенные пункты, но и хобби. Настоятель храма стал организовывать рейды по святым алтайским местам. Ролики из путешествий, снятые на простенькую камеру пользуются популярностью на созданном им YouTube канале под названием «Поп на джипе», где также он рассказывает о жизни в глубинке, умирающих деревнях, непростых буднях селян.