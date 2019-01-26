В Камне-на-Оби затянули с очисткой дорог от снега

Новости 28.11.2018 19:15 57

В Камне-на-Оби не спешат очищать от снега городские дороги. По словам директора дорожной организации, которая занимается зимним содержанием дорог в городе, с заключением контракта затягивает каменская администрация. А её представитель, в свою очередь, перекладывает ответственность на правительство Алтайского края, сообщили «Каменские известия».

Коммунальные службы до сих пор не приступили к очистке улиц Камня-на-Оби от снега. Сумма контракта уже озвучена (870 тыс. рублей до конца 2018 года) и подрядчик готов приступить к работам.

«Наша организация занимается зимним содержанием дорог в Камне-на-Оби уже не первый год, техника готова была приступить к работе еще 1 ноября. По какой причине администрация Каменского района затянула с проведением котировок и заключением контракта, мне неизвестно. Как правило, в прошлые годы мы приступали к снегоуборочным работам уже в начале ноября. Контракт должен быть подготовлен 28 ноября. Если нас все устроит в нем, подпишем и немедленно приступим к работам. Теперь представить сложно, сколько займет времени расчистка дорог от снега. На некоторых центральных улицах снежные массы нужно будет сразу вывозить. С каждым днем ситуация усугубляется»», - рассказал директор ДСУ-14 Михаил Филинов.

«Каменские известия» обратились к председателю комитета по ЖКХ строительству и архитектуре администрации Каменского района Виктору Попову.

«Не все действия зависят от работы районной администрации, многое зависит и от краевой. Для исполнения любого контракта необходимо открыть финансирование, в том числе, и на содержание зимних дорог. Котировки были проведены 26 октября. На подписание контракта дается неделя, но с этой процедурой возникли некие проблемы, подписание должно пройти 28 ноября. Только после этого ДСУ № 14 сможет приступить к очистке дорог от снега», - отметил Попов.

Чуть позже председатель заявил, что только «26 октября администрация узнала, что в районном бюджете предусмотрено финансирование на эти нужды, а 22 ноября узнали, кто является участником котировок».

Как пишет СМИ, чиновники не ожидали снегопадов в начале зимы. Заявка на проведение котировок была размещена на официальном портале лишь 9 ноября. Поэтому заключение контракта так затянулось. Но теперь дорожникам придется за два дня отработать сумму, рассчитанную на месяц, так как, согласно контракту, на снегоуборку в ноябре было запланировано потратить 500 тысяч рублей.