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В Новоалтайске полиция забрала детей, просидевших взаперти три дня

Новости
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Полиция проверяет информацию о детях, которые три дня были заперты дома одни, пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

В СМИ ранее обратились соседи. Они сообщили, что в одном из домов Новоалтайска трое детей три дня просидели одни в запертом доме. Родителей не было дома, поэтому соседи вызвали полицию. Правоохранители взломали дверь и отправили детей в медицинское учреждение.

«Проверка назначена по сообщению СМИ, подробности происшествия уточняются», - сообщили в полиции.

Возраст детей и другие обстоятельства не сообщаются.

Автор: Политсиб.ру

#Происшествия #Новоалтайск #Дети