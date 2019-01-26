В Новоалтайске полиция забрала детей, просидевших взаперти три дня

Полиция проверяет информацию о детях, которые три дня были заперты дома одни, пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.
В СМИ ранее обратились соседи. Они сообщили, что в одном из домов Новоалтайска трое детей три дня просидели одни в запертом доме. Родителей не было дома, поэтому соседи вызвали полицию. Правоохранители взломали дверь и отправили детей в медицинское учреждение.
«Проверка назначена по сообщению СМИ, подробности происшествия уточняются», - сообщили в полиции.
Возраст детей и другие обстоятельства не сообщаются.