Алтайский край стал одним из 10 желанных для туристов регионов

Новости 26.01.2019 11:02 175

Алтайский край вошел в первую десятку самых популярных туристических направлений России в 2019 году по версии сервиса Tvil.ru.

Регион замкнул десятку популярных направлений. По данным Tvil.ru, в этом году туристы бронируют проживание в Алтайском крае в среднем на шесть ночей и потратят на аренду жилья 2,4 тысяч рублей в сутки.

Кстати, дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (1,4 тысячи рублей). Самый длительный отдых бронируют на курортах Краснодарского края и Крыма (12 дней), где потратят на проживание от 2,5 до 2,8 тысячи рублей на семью в сутки.

Добавим, что рейтинг подготовлен по данным «раннего» бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.

Десятка направлений России, популярных для отдыха в 2019 году: