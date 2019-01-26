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Алтайский край стал одним из 10 желанных для туристов регионов

Новости
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Алтайский край вошел в первую десятку самых популярных туристических направлений России в 2019 году по версии сервиса Tvil.ru.

Регион замкнул десятку популярных направлений. По данным Tvil.ru, в этом году туристы бронируют проживание в Алтайском крае в среднем на шесть ночей и потратят на аренду жилья 2,4 тысяч рублей в сутки.

Кстати, дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (1,4 тысячи рублей). Самый длительный отдых бронируют на курортах Краснодарского края и Крыма (12 дней), где потратят на проживание от 2,5 до 2,8 тысячи рублей на семью в сутки.

Добавим, что рейтинг подготовлен по данным «раннего» бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.

Десятка направлений России, популярных для отдыха в 2019 году:

  1. Республика Крым - 2,8 тысяч рублей в сутки/ 11,5 ночей
  2. Краснодарский край - 2,5 тысячи рублей/ 11,5 ночей
  3. Санкт-Петербург - 2,7 тысяч рублей/ 5,5 ночей
  4. Республика Карелия - 5,9 тысяч рублей/ 7,5 ночей
  5. Ставропольский край - 1,4 тысячи рублей/ 8 ночей
  6. Московская область - 10,8 тысяч рублей/ 2,5 ночи
  7. Тверская область - 4,2 тысячи рублей/ 6,5 ночей
  8. Ярославская область - 4,6 тысяч рублей/ 2 ночи
  9. Республика Башкортостан - 4,6 тысяч рублей/ 2 ночи
  10. Алтайский край - 2,4 тысячи рублей/ 6 ночей

Автор: Политсиб.ру

Фото: Алексей Эбель / facebook.com/alexei.ebel

#Туризм