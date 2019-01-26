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Мать троих детей в Барнауле убила своего сожителя

Новости
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Жительница Барнаула неоднократно избивала своего сожителя и очередной раз оказался смертельным. Теперь 36-летнюю женщину ждет суд по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в ноябре 2018 года женщина вместе с сожителем и другими знакомыми распивали в квартире. Мужчина взял у нее деньги на спиртное, но женщина ножом порезала ему ногу.

Гости просили ее вызвать скорую помощь. На это она сообщила, что уже имеет условный срок за ранее совершенное преступление и врачей вызывать не собирается. От потери крови потерпевший скончался на следующий день.

Следователи выяснили, что сожители вели асоциальный образ жизни, пили, а в январе 2018 года их ограничили в родительских правах на троих малолетних детей. Их забрали в детский дом.

Обвиняемая свою вину признала частично, убеждая следователя, что не желала смерти потерпевшему.

«Однако собранные доказательства, в том числе показания свидетелей и родственников, согласно которым женщина неоднократно избивала сожителя и уже была осуждена за причинение ему вреда здоровью, позволили следствию доказать умышленный характер совершенного преступления», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Автор: Политсиб.ру

#Криминал #Происшествия