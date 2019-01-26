Мать троих детей в Барнауле убила своего сожителя

Жительница Барнаула неоднократно избивала своего сожителя и очередной раз оказался смертельным. Теперь 36-летнюю женщину ждет суд по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в ноябре 2018 года женщина вместе с сожителем и другими знакомыми распивали в квартире. Мужчина взял у нее деньги на спиртное, но женщина ножом порезала ему ногу.
Гости просили ее вызвать скорую помощь. На это она сообщила, что уже имеет условный срок за ранее совершенное преступление и врачей вызывать не собирается. От потери крови потерпевший скончался на следующий день.
Следователи выяснили, что сожители вели асоциальный образ жизни, пили, а в январе 2018 года их ограничили в родительских правах на троих малолетних детей. Их забрали в детский дом.
Обвиняемая свою вину признала частично, убеждая следователя, что не желала смерти потерпевшему.
«Однако собранные доказательства, в том числе показания свидетелей и родственников, согласно которым женщина неоднократно избивала сожителя и уже была осуждена за причинение ему вреда здоровью, позволили следствию доказать умышленный характер совершенного преступления», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.