Мать троих детей в Барнауле убила своего сожителя

Новости 26.01.2019 10:30 226

Жительница Барнаула неоднократно избивала своего сожителя и очередной раз оказался смертельным. Теперь 36-летнюю женщину ждет суд по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в ноябре 2018 года женщина вместе с сожителем и другими знакомыми распивали в квартире. Мужчина взял у нее деньги на спиртное, но женщина ножом порезала ему ногу.

Гости просили ее вызвать скорую помощь. На это она сообщила, что уже имеет условный срок за ранее совершенное преступление и врачей вызывать не собирается. От потери крови потерпевший скончался на следующий день.

Следователи выяснили, что сожители вели асоциальный образ жизни, пили, а в январе 2018 года их ограничили в родительских правах на троих малолетних детей. Их забрали в детский дом.

Обвиняемая свою вину признала частично, убеждая следователя, что не желала смерти потерпевшему.