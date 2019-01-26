Каменский чиновник попросил не превращать администрацию в монстров

Новости 26.01.2019 9:41 451

Заместитель главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко курирует сферу ЖКХ. Он вступил в должность 11 декабря 2018 года. В интервью местной газете «Каменские известия» чиновник рассказал о своих впечатлениях, угле, дорогах, готовности к дискуссии и многом другом.

«Политсибру» выбрал из беседы наиболее яркие цитаты.

Об отопительном сезоне



«Можно сказать, что исторически сложилась для Камня, да и не только для него, проблема с запасом угля. Мы, наверное, больше всего на слуху в крае потому, что в Каменском районе большой теплоэнергетический комплекс в сравнении с другими муниципальными районами. У нас одно из самых больших потреблений угля, больше всего котельных, теплосетей.



Все подробности решения задачи обеспечения города теплом раскрывать нет смысла. Для жителей главное, чтобы в квартирах было тепло, а как мы этого добиваемся, это наши проблемы».

О дорогах



«В вашей газете за последнее время выходило несколько информаций о дорогах. Меня особенно взволновало письмо Александра Исаева. Не совсем согласен с его выводами. Хотелось бы встретиться с этим человеком, подискутировать, уточнить позицию.



<..> И не надо нас, администрацию, превращать в каких-то монстров, которые, как написал Исаев, с удовольствием наблюдают за тем, как водители, как «камикадзе», преодолевают колеи. Мы пользуемся этими же дорогами, и у нас есть дети, пожилые родители, которые ходят по тем самым улицам»

Об освещении



«Не нужно на администрацию полностью перекладывать вопрос с освещением. Каменцам можно лично оставить заявку, позвонив в ЕДДС или в службу 112, либо в энергоснабжающую организацию, назвав себя и коротко сообщив, на каком участке нет освещения»

О реагировании администрации



«Хотелось бы в комитете по ЖКХ иметь гораздо больше сотрудников, с большим опытом работы. Но считаю, что менять сегодня персонал нет смысла. Стараемся находить взаимопонимание и решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства»

О людях и оборудовании



«Несмотря на негативный информационный фон о коммунальных проблемах в Каменском районе, могу сказать, что касается оборудования, людей, которые работают в этих сферах, поверьте, они не хуже, чем в других муниципалитетах. Может быть, сказывается, повторюсь, большое количество котельных, протяженность теплосетей и дорог. Может быть, имеет место некая дезорганизация. Не буду здесь вдаваться в подробности. Но, что касается специалистов, они не хуже, а в большинстве случаев лучше, чем где-либо»