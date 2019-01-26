27 января, в воскресенье, исполнится 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Барнауле к памятной дате пройдут несколько мероприятий.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в 11:00 состоится торжественное возложение цветов на Мемориале Славы. Отдать дань памяти погибшим и благодарности живым могут все желающие.
В этот же день в 12:00 в концертном зале Алтайского государственного института культуры (пр-кт Ленина, 66) состоится документально-художественное действо «Вопреки смерти – к красоте жизни!». Это представление, подготовленное на основе исторических документов и публицистических материалов, как экскурсия в блокадный город. Ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники и студенты увидят кадры самой страшной зимы 1941-1942 года, «проедут» по «Дороге жизни» и узнают, как спасали мировые культурные шедевры, услышат музыку Дмитрия Шостаковича и блокадные стихи Ольги Бергольц. Мероприятие подготовлено студентами АГИК при поддержке администрации Барнаула. Вход на концерт свободный.
В 18:00 в Государственной филармонии Алтайского края (ул.Ползунова, 35) будет организована онлайн-трансляция Реквиема Джузеппе Верди, который прозвучит в Концертном зале им. С.В.Рахманинова в Филармонии-2. Реквием будет исполнен на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.
В Барнауле на нее могут рассчитывать 128 ветеранов