Какие памятные мероприятия пройдут в Барнауле к 75-летию снятия блокады Ленинграда?

Новости 26.01.2019 9:24 255

27 января, в воскресенье, исполнится 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Барнауле к памятной дате пройдут несколько мероприятий.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в 11:00 состоится торжественное возложение цветов на Мемориале Славы. Отдать дань памяти погибшим и благодарности живым могут все желающие.

В этот же день в 12:00 в концертном зале Алтайского государственного института культуры (пр-кт Ленина, 66) состоится документально-художественное действо «Вопреки смерти – к красоте жизни!». Это представление, подготовленное на основе исторических документов и публицистических материалов, как экскурсия в блокадный город. Ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники и студенты увидят кадры самой страшной зимы 1941-1942 года, «проедут» по «Дороге жизни» и узнают, как спасали мировые культурные шедевры, услышат музыку Дмитрия Шостаковича и блокадные стихи Ольги Бергольц. Мероприятие подготовлено студентами АГИК при поддержке администрации Барнаула. Вход на концерт свободный.

В 18:00 в Государственной филармонии Алтайского края (ул.Ползунова, 35) будет организована онлайн-трансляция Реквиема Джузеппе Верди, который прозвучит в Концертном зале им. С.В.Рахманинова в Филармонии-2. Реквием будет исполнен на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.

Кстати, накануне, 25 января, памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и поздравления получила труженица тыла, уроженка города-героя Ленинграда, ныне жительница Барнаула Эмма Фербер. Она родилась в Ленинграде 25 августа 1926 года. Весной 1942 года, когда умер отец, Эмму вместе с мамой и старшей сестрой эвакуировали в Красноярск. Там Эмма Михайловна окончила институт и стала преподавателем английского, проработала 28 лет. В Барнаул переехала в 1980 году вместе с мужем, которого назначили заведующим кафедрой экономики Алтайского государственного университета.



Сейчас Эмма Фербер занимается репетиторством, помогает старшеклассникам готовиться к выпускным экзаменам. Кроме того, она творческий человек: вышивает, реставрирует книги, занимается росписью, и с удовольствием демонстрирует работы гостям. У Эммы Михайловны двое детей, трое внуков и две правнучки, проживающие в разных уголках России.



О днях блокады ветеран вспоминает часто, но думает лишь о мире и спокойствии, о том, чтобы ужас войны больше никогда не повторился.