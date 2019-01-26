Мусорного регоператора определили для Рубцовской зоны

Новости 28.11.2018 19:45 54

28 ноября стало известно, что для Рубцовской зоны определили регионального оператора, который будет отвечать за централизованный вывоз мусора. По итогам конкурса регоператором стало ООО «ВторГеоРесурс», сообщил «Рубцовск.info».

Организация «ВторГеоРесурс» будет работать в Рубцовске, а также Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Третьяковском и Угловском районах, которые входят в Рубцовскую зону. Регоператор начнет работу по вывозу мусора с 1 января 2019 года.

Компания зарегистрирована в Волчихинском районе. Помимо неё в конкурсе участвовали рубцовские ООО «МОНОЛИТ-АС» и ООО «Ремстройбыт», новосибирское ООО «Линетт».

Напомним, в остальных шести зонах регоператорами стали : АО «Эко-Комплекс» в Барнаульской зоне, ООО «Линетт» в Каменской зоне, ООО «Позитив 88» в Славгородской зоне, ООО «Спецобслуживание — Центральное» в Бийской, Алейской и Заринской зонах.