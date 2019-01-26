Учащихся школы №53 в Барнауле посвятили в инженеры

Новости 28.11.2018 20:55 54

Сегодня в средней общеобразовательной школе №53 г. Барнаула учащихся первого и средних классов посвятили в будущих инженеров. На торжественном мероприятии побывали сотрудники факультета довузовской подготовки АлтГТУ, которые вручили ребятам памятную символику вуза и подарки.

Декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ Николай Белоусов поздравил ребят с тем, что они выбрали для получения образования инженерно-технический класс и пожелал им быть любознательными, целеустремленными, старательными, хорошо учиться. После чего будущие инженеры представили результаты своего научно-технического творчества. Авторы лучших конструкторских решений рекомендованы для участия в краевом конкурсе «Инженерный приговор».

В некоторых городских школах АлтГТУ открыл инженерные классы. Так, в школе №53 подготовку по специальной программе организовали для учащихся младших и средних классов. Дополнительно преподаватели АлтГТУ обучают детей технологическому предпринимательству, электротехнике и электроэнергетике, проводят занятия по решению изобретательских задач. В прошлом году школа ввела дополнительные дисциплины по робототехнике и техническому творчеству в начальные инженерные классы.

Инженерно-технический класс создан для учащихся лицея №122. Дети на аудиторных занятиях АлтГТУ углубленно изучают физику, химию, математику. Профильные классы несколько лет назад открыл институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии в лицее №129.