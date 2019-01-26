Барнаульские автоперевозчики добились повышения цен на проезд в общественном транспорте

Новости 28.11.2018 20:19 67

Сегодня, 28 ноября, состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию Барнаула, на котором было принято решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. С начала 2019 года повысятся цены на проездные билеты, электронный кошелек и билеты за наличный расчет, сообщили в пресс-службе администрации города.

Повысить цены предложили автоперевозчики и МУП «Горэлектротранс» Барнаула.

«Последнее повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте было предпринято в декабре 2016 года. За это время отмечен рост инфляции, резкое увеличение стоимости топлива. С учетом высокой социальной значимости данного вопроса городским комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности проведена тщательная экспертиза, в результате которой определена себестоимость проезда одного пассажира (19,82 рублей в электротранспорте, 19,88 рублей в автотранспорте). Рост тарифов в общественном транспорте обусловлен повышением затрат на заработную плату кондукторов и водителей на 12%, на топливо и смазочные материалы – на 17%, на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава – на 25%», - отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Эксперты считают, что введение дифференцированной стоимости проезда простимулирует переход пассажиров на электронные средства платежа и обеспечит прозрачность финансовых потоков.

Цены повысятся следующим образом: