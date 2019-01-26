В центре Барнаула запретят движение транспорта из-за пробега факелоносцев
В Барнауле 8 декабря во время прохождения регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года будет запрещено движение транспорта. Ограничение коснется маршрута, по которому пробегут факелоносцы, сообщили в городской администрации.
Будут перекрыты четная и нечетная стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улица Молодежная на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина с 16:00 до 18:30.
Движение автобусов в этот период будет организовано по следующим схемам:
- маршруты №1, 10, 19, 20, 24, 25, 27 35, 53, 110, 144: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр‑кт Социалистический – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
- маршрут №55: пл.Победы – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр‑кт Красноармейский – пл.Победы;
- маршруты №33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;
- маршрут №6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Анатолия, в обратном направлении: ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут №29: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут №41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский, пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут №78: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;
- маршрут №40: …ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
- маршрут №57: ...ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – пр‑кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту.