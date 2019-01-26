В центре Барнаула запретят движение транспорта из-за пробега факелоносцев

Новости 07.12.2018 15:50 54

В Барнауле 8 декабря во время прохождения регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года будет запрещено движение транспорта. Ограничение коснется маршрута, по которому пробегут факелоносцы, сообщили в городской администрации.

Будут перекрыты четная и нечетная стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улица Молодежная на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина с 16:00 до 18:30.

Движение автобусов в этот период будет организовано по следующим схемам: