«Ростелеком» организовал скоростной интернет до сельских амбулаторий Алтайского края

Новости 28.11.2018 21:45 48

«Ростелеком» в ноябре завершил работы по федеральной программе предоставления скоростного интернета для сельских лечебно-профилактических учреждений Алтайского края. За два года оператор построил 1845 км оптических линий связи и организовал доступ к услуге для 216 врачебных амбулаторий.

«Мы выполнили все условия госконтракта с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Сегодня сельские медучреждения могут подключиться к оптическому интернету на скорости до 10 Мбит/с. После того как Министерство здравоохранения региона окажет поддержку и поможет участковым больницам и амбулаториям заключить договоры на оказание услуги, врачи смогут использовать в работе современные электронные сервисы для повышения качества медицинских услуг на селе», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В 2017 году работы шли с высоким темпом два с половиной месяца и завершились досрочно. «Ростелеком» совместно с подрядными организациями построил 178 км оптических линий связи до 29 врачебных амбулаторий, включая «последнюю милю». Больше всего линий связи компания проложила до медучреждений сел Ворониха Ребрихинского района, Малый Бащелак Чарышского района и Михайловского Усть-Калманского района.

В 2018 году «Ростелеком» произвел в Алтайском крае самый большой объем работ в Сибири и также завершил работы раньше срока. Для организации доступа в интернет 187 сельским медучреждениям оператор проложил порядка 1600 км волоконно-оптических линий связи. Рекордная протяженность – 67 км линий связи – построена до амбулатории села Знаменка Славгородского района. От 30 до 50 километров оптики оператор провел до больниц в селах Боровское Алейского района, Боровлянка Троицкого района, Усть-Кажа Красногорского района, Ларичиха Тальменского района и Лосиха Косихинского района. В Ключевском районе «Ростелеком» при содействии энергетиков протянул воздушным путем 39 км линий связи до села Новополтава и организовал интернет до местной участковой больницы, а заодно и коллективную точку доступа Wi-Fi по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства.

В настоящее время в компании прорабатывается возможность охватить интернетом малые села, не вошедшие в федеральные программы. В новый проект «Цифровая экономика» попадут населенные пункты, расположенные по ходу строительства оптических линий связи, в которых оператор организует доступ в интернет за счет собственных инвестиций.

Справка:

«Ростелеком» продолжает развивать построенные по федеральному проекту волоконно-оптические линии связи, чтобы улучшить качество услуг для действующих абонентов, предоставить скоростной интернет и цифровое телевидение жителям в данных селах и поселениях. Так, в 2017 году доступ к скоростному интернету получили жители более 20 сел, включая села Долинское и Усть-Талатинка Чарышского района Алтайского края, которые находились рядом с проложенной оптической сетью. До конца 2018 года компания подключит к интернету в России 13 890 медицинских организаций.