Лидер алтайских коммунистов обеспокоена перемещением депутатов по комитетам АКЗС

Новости 28.11.2018 22:12 97

Некоторые депутаты в Алтайском краевом заксобрании решили сменить комитеты. Первый секретарь крайкома КПРФ, член комитета по бюджету и налогам в АКЗС Мария Прусакова высказала опасения, что передвижение депутатов связаны исключительно с их будущим трудоустройством на «доходные» должности зампредов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов уже написал заявление с просьбой исключить его из комитета по местному самоуправлению и включить в комитет по бюджету и налогам. Рассматривается вопрос о назначении его на должность зампреда. Как рассказала «Политсибру» Мария Прусакова, на заседании комитета она не согласилась с возможным устройством Молотова на эту должность.

«Есть опасения, что передвижения по комитетам связаны исключительно с трудоустройством депутатов. Я высказала несогласие с возможным устройством Молотова на должность заместителя председателя комитета. Другие депутаты (КПРФ и ЛДПР) - просто депутаты на освобожденной основе, что одно с другим не соизмеримо. Там другие и статус, и заработная плата в три раза меньше», - возмутилась Прусакова. Сам Молотов на звонок «Политсибру» не ответил.

На заседании Мария Прусакова поддержала переход Александра Молотова и в разговоре с «Политсибру» подчеркнула, что дело не в персоналии, а в подходе.

«Особенно странно это выглядит после заявления руководителя аппарата Ольга Казанцевой, которая вышла с инициативой обсудить сокращение зарплаты помощникам депутатов - ограничить ее 20 тысячами. На фоне экономии на 68 помощниках мы устраиваем высокооплачиваемых депутатов на освобожденной основе», - говорит параламентарий.

Подход должен быть другой, отмечает Прусакова. Расходы на содержание аппарата должны оптимизироваться.

«Мы же сегодня все оптимизируем, ссылаясь на адресный подход. Оптимизируем расходы здравоохранения, образования и в других социальных сферах. И в то же время устраиваем еще людей с очень неплохими окладами. Если считать бюджет, я думаю что этой суммы хватит на ремонт одной районной больницы и трех школ», - заключила депутат.

Напомним, на сегодняшний день на освобожденной основе в краевом парламенте работают девять депутатов. Планируется добавить еще четыре оплачиваемых ставки. Предположительно, их займут представители от всех партий – Максим Талдыкин (КПРФ), Евгения Боровикова (ЛДПР), Александр Молотов («СР) и Ирина Солнцева («ЕР).