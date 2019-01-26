Медведев утвердил новую стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Новости 28.11.2018 23:27 49

Правительство РФ утвердило стратегию развития санаторно-курортного комплекса России. В 2016 году именно Алтайский край стал инициатором разработки такой программы. Это обсуждалось на Госсовете под председательством Владимира Путина в Белокурихе. «Политсибру» расскажет, что из себя представляет новый документ.

Цель стратегии развития санаторно-курортного комплекса в том, чтобы повысить доступность услуг, развивать курорты, инфраструктуру лечебно-оздоровительных местностей и так далее. Результатом должно стать увеличение численности лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, а также самих организаций, повышение инвестпривлекательности.

Финансирование реализации будет вестись из федерального, региональных бюджетов и с привлечением частных средств.

Интересно, что документ рекомендует властям регионов утвердить свои программы по развитию санаторно-курортного комплекса или программы по увеличению доступности санаторно-курортного лечения для населения субъекта. Все это «с учетом присущих соответствующему региону разнообразия и уникальности природных лечебных ресурсов, экономических, географических, экологических и иных особенностей».

Инициатором разработки госстратегии развития санаторно-курортного комплекса стал Алтайский край еще в 2016 году. Тогда в Белокурихе прошло заседание президиума Госсовета, где эксперты пришли к выводу, что разработка отдельного документа в этой сфере будет полезной, так как стратегия развития туризма не в полной мере отражает вопросы санаторно-курортного комплекса.

В Алтайском крае отдельной региональной программы нет. Оперативно уточнить этот вопрос в профильном ведомстве затруднились. Но отметим, что развитие санаторно-курортных зон региона ведется в рамках общей государственной стратегии, а также многие положения прописаны в общей программе развития туризма. Ее, кстати, утвердили совсем недавно – 2 октября, а рассчитана она с 2019 по 2025 год.

В краевой программе развития туризма сказано, что именно санаторно-курортный комплекс является лидером высокотехнологичного развития туризма в крае. Ежегодно в алтайских санаториях оздоравливаются более 200 тысяч человек.

Кстати, новая федеральная стратегия устанавливает обязательность представления санаторно-курортными организациями сведений для внесения в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации. В Алтайском крае работают 43 санаторно-курортных учреждения и только о 16 есть сведения в соответствующем реестре. В целом количество мест единовременного размещения в регионе составляет порядка 51 тысяч, из них в санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тысяч.

Также стратегия предполагает и совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного комплекса. В перечне мер среди прочего указана и оценка эффективности эксперимента с курортным сбором. К слову, вчера комитету по бюджету и налогам вместе со Счетной палатой края было поручено разобраться, почему Белокуриха не выполнила план по доходам от курортного сбора. Вместо 35 млн получили около 16 млн рублей.