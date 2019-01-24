Медведев утвердил новую стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Правительство РФ утвердило стратегию развития санаторно-курортного комплекса России. В 2016 году именно Алтайский край стал инициатором разработки такой программы. Это обсуждалось на Госсовете под председательством Владимира Путина в Белокурихе. «Политсибру» расскажет, что из себя представляет новый документ.
Цель стратегии развития санаторно-курортного комплекса в том, чтобы повысить доступность услуг, развивать курорты, инфраструктуру лечебно-оздоровительных местностей и так далее. Результатом должно стать увеличение численности лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, а также самих организаций, повышение инвестпривлекательности.
Финансирование реализации будет вестись из федерального, региональных бюджетов и с привлечением частных средств.
Интересно, что документ рекомендует властям регионов утвердить свои программы по развитию санаторно-курортного комплекса или программы по увеличению доступности санаторно-курортного лечения для населения субъекта. Все это «с учетом присущих соответствующему региону разнообразия и уникальности природных лечебных ресурсов, экономических, географических, экологических и иных особенностей».
Инициатором разработки госстратегии развития санаторно-курортного комплекса стал Алтайский край еще в 2016 году. Тогда в Белокурихе прошло заседание президиума Госсовета, где эксперты пришли к выводу, что разработка отдельного документа в этой сфере будет полезной, так как стратегия развития туризма не в полной мере отражает вопросы санаторно-курортного комплекса.
В Алтайском крае отдельной региональной программы нет. Оперативно уточнить этот вопрос в профильном ведомстве затруднились. Но отметим, что развитие санаторно-курортных зон региона ведется в рамках общей государственной стратегии, а также многие положения прописаны в общей программе развития туризма. Ее, кстати, утвердили совсем недавно – 2 октября, а рассчитана она с 2019 по 2025 год.
В краевой программе развития туризма сказано, что именно санаторно-курортный комплекс является лидером высокотехнологичного развития туризма в крае. Ежегодно в алтайских санаториях оздоравливаются более 200 тысяч человек.
Кстати, новая федеральная стратегия устанавливает обязательность представления санаторно-курортными организациями сведений для внесения в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации. В Алтайском крае работают 43 санаторно-курортных учреждения и только о 16 есть сведения в соответствующем реестре. В целом количество мест единовременного размещения в регионе составляет порядка 51 тысяч, из них в санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тысяч.
Также стратегия предполагает и совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного комплекса. В перечне мер среди прочего указана и оценка эффективности эксперимента с курортным сбором. К слову, вчера комитету по бюджету и налогам вместе со Счетной палатой края было поручено разобраться, почему Белокуриха не выполнила план по доходам от курортного сбора. Вместо 35 млн получили около 16 млн рублей.
Всего, по данным Росстата, в 2010 году в санаторно-курортных организациях страны лечились и отдыхали в 2016 году – 7,1 млн человек, в 2017 году – 6,5 млн человек.