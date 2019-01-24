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В Барнауле увеличилось число горожан, использующих «Электронный кошелек»

Новости
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В Барнауле с начала 2019 года увеличилось число горожан, использующих «Электронный кошелек» в общественном транспорте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти на 5 тысяч барнаульцев больше пополнили с начала года транспортную карту с тарифом «Электронный кошелек», сообщили в пресс-центре городской администрации со ссылкой на МУП Центртранс.  

Сейчас транспортных карт, активированных с тарифом «Электронный кошелек», насчитывается более 13 тысяч. Количество пополненных пенсионных, школьных и студенческих карт остается на уровне января прошлого года.

Также горожане стали чаще покупать проездные на городской электротранспорт. Новый тарифный план – единый проездной (на 20 и 42 поездки на все виды транспорта) на январь выбрали почти 900 человек.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Олег Укладов

#барнаул #общественный транспорт