Потомок викингов рассказал о возможности сотрудничества Алтайского края и Исландии

Мнения 28.11.2018 23:01 35

Недавно глава Алтайского края Виктор Томенко посетил первый Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. «Политсибру» решил представить, с какой из стран Алтайский край мог бы начать сотрудничество. Собеседником корреспондента «Политсибру» стал магистр международных дел, заведующий бюро радио Исландии в России Хаукур Хаукссон.

– Хаукур, как вы думаете, в каких направлениях Алтайский край и Исландия могут начать сотрудничество?

– Мы вполне можем начать экономическое сотрудничество. В Исландии есть традиционный молочный продукт — скир, наподобие мягкого творога. У нас уже организованы поставки скира в Великий Новгород, он довольно недорогой. Раньше и в Исландии продавали российские продукты, например, варенье, но сейчас из-за санкций поставки из России на исландский рынок прекращены.

– Что вы знаете про Алтайский край? Были ли вообще на Алтае?

– Я пока не был на Алтае, но знаю, что у вас большой потенциал по направлениям туризма. Конечно, хотелось бы побывать у вас в крае. Это вопрос времени. Я знаю и об экологических вопросах на вашей территории. Я так понимаю, что в Алтайском крае есть проблемы в лесной отрасли. Вырубка лесов - это вопрос о порядке и дисциплине. Нужно сказать о том, что, наверняка, кому-то дают «на лапу». Мы должны уважать и сохранять наши ресурсы. Из региона не зря большие поставки идут на китайский рынок, ведь они платят валютой.

В Исландии проблему вырубки леса подняли уже давно. Сейчас леса практически исчезли, но в IX веке, когда в стране поселились наши предки - викинги, деревьев было много. Лес требовался для строительства и разведения костров. Массовые вырубки привели к эрозии — это главная экологическая проблема острова. Исландия — вторая пустыня в Европе. Сейчас в стране существует соответствующее законодательство и особые сообщества, которые занимаются восстановлением лесов.

– Недавно по России прокатилась волна недовольства граждан пенсионной реформой. А как с пенсиями обстоят дела в Исландии?

– Исландские пенсионеры живут на выплаты, которые получают от бывшего работодателя и государства. Если пожилой человек является государственным работником, то пенсия, конечно, у него выше, чем у простого рабочего. На пенсию выходят в 67 лет — это единый возраст для женщин и для мужчин. А пособие по безработице в Исландии составляет около 1200 евро. Это, конечно, много, но необходимо учитывать, что в Исландии жить очень дорого. Даже дороже, чем в Москве.

Что касается России, то гражданам необходимо понять Владимира Путина, так как за время правления Бориса Ельцина [президент России с 1991 по 1999 год] много денег было «зажато», играл фактор развала экономики, приватизации, как говорится «разбазаривали» всё. И этот «удар» [повышение пенсионного возраста] необходим, это нужно понимать, что другого выхода нет. Конечно, это сложно, но Россия и раньше справлялась с разными проблемами.

– Пресса в Исландии свободна?

– Помимо теле- и радиоканалов, в Исландии выходят разные газеты, а раньше их было всего четыре, которые принадлежали партиям. Сейчас мир журналистики немного изменился, партийная власть ушла. Пресса у нас свободная: кто-то говорит в кавычках, кто-то нет. Почему в кавычках? Потому что у нас нет олигархии, как сейчас на Украине, но у кого крупный капитал, тот владеет несколькими СМИ. Кому-то это кажется проблемой. Нужно сказать, что исландская пресса — это западный мейнстрим: «русские — плохие, они травят, убивают, а мы — хорошие, ничего плохого не делаем». Исландская журналистика, в большинстве случаев, зеркально отражает точку зрения крупных СМИ, таких как CNN, BBC. Есть такая проблема. Но важно помнить, что журналисты — четвертая власть, мы несем ответственность перед народом.

– Как думаете, возможна всё-таки встреча представителей Алтайского края и Исландии?

- Думаю да, представителям Алтайского края и Исландии есть смысл встретиться. Все должно начинаться с диалога. Недавно я ездил в составе делегации в Ростов-на-Дону. Мы встретились с представителем губернатора, мэром города и научным сообществом, которые показали статистику по политике и экономике. Кстати, в футбольном клубе «Ростов» играют четыре исландских футболиста. Во время ЧМ-2018 в город приехало много наших туристов, так что можно проследить некую связь между этим регионом и Исландией. Думаю, такая же связь найдется и с Алтайским краем.