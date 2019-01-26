Сегодня, 28 ноября, на торжественном заседании, посвященном краевому празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил тружеников отраслей с успешным завершением сельскохозяйственного года и профессиональным праздником. Он отметил, что объем господдержки для развития сельских территорий Алтайского края увеличится более чем в 2,5 раза, сообщили на сайте правительства региона.
В 2018 году собрано более пяти млн тонн зерна, что является рекордным показателем за последние 46 лет.
«Мы должны опереться на то, что наработано в предыдущие годы, и постараться обязательно поставленные задачи выполнить. Алтайский край действительно лидер в отрасли агропромышленного производства. Перед нами будут поставлены и доведены очень серьезные показатели, вместе будем думать, как их достигать, предпринимать решительные, серьезные шаги. Все, что мы делали до сегодняшнего дня, будет сохраняться на ближайшие годы. Завтра на сессии АКЗС края должен быть рассмотрен вопрос о принятии бюджета во втором чтении. В документе мы увидим большинство мер поддержки наших предприятий. Речь идет не только о сохранении прямой государственной поддержки, но и о предоставлении удобных, эффективных, долгосрочных финансовых инструментов для развития своего хозяйства. Многие другие формы взаимодействия и организационной поддержки будут реализовываться у нас в Алтайском крае», - сказал Виктор Томенко.