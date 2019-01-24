Глава Алтайского края поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Новости 29.11.2018 1:10 34

Сегодня, 28 ноября, на торжественном заседании, посвященном краевому празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил тружеников отраслей с успешным завершением сельскохозяйственного года и профессиональным праздником. Он отметил, что объем господдержки для развития сельских территорий Алтайского края увеличится более чем в 2,5 раза, сообщили на сайте правительства региона.

В 2018 году собрано более пяти млн тонн зерна, что является рекордным показателем за последние 46 лет.