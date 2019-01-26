«Чудес не бывает»: Александр Чеботаев объяснил снижение качества зерна в регионе

Новости 29.11.2018 0:11 63

В 2018 году упало качество зерна в Алтайском крае. Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев в ходе Правительственного часа в АКЗС объяснил это суммой факторов некоторых погодных условий, которые отразились на качестве выращиваемой культуры и урожайности.

«Качество зерна в этом году не скажу, что плохое, но оно заметно хуже, чем в 2017 году. Причины, конечно, есть, чудес не бывает», - заметил министр.

Он объяснил, что сеять в этом году начали практически после 25 мая. Между тем, клейковина, от которой зависит качество зерна, формируется с учетом трех факторов: азот, влага и эффективность солнца. По словам Чеботаева, в этом году минеральное питание было вымыто продолжительными осадками, а сумму положительных температур за вегетацию также не удалось добрать до уровня благоприятной.

Чиновник заметил, что в 2017 году было 88% продовольственной пшеницы, а в этом – 77%, в том числе 35% третьего класса и 42% - четвёртого.

«Конечно, нас очень часто обвиняют в том, что у нас в Алтайском крае самая низкая урожайность среди многих регионов. Повторю: чудес не бывает. У нас практически 4 млн га – с каштановыми почвами с гумусовым горизонтом не более 15 см и с годовой влагой до 250 мм. Тем не менее, мы получили среднюю урожайность в регионе в размере 16,4 ц/га. С моей точки зрения это достойный урожай», - сказал министр сельского хозяйства в крае.

Добавим, что каштановые почвы характерны для засушливых территорий. На них разреженная растительность, а низкий уровень влажности почвы становится причиной вымывания легкорастворимых солей из верхних горизонтов.